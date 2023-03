II liga. Piłkarze Hutnika Kraków przywiozą punkt z dalekiego wyjazdu nad morze

Dla Hutnika każdy punkt jest cenny, także ten nieco przybliża go do utrzymania w II lidze. Po raz pierwszy wiosną gola w barwach krakowskiej drużyny nie zdobył Marcin Wróbel, a ponieważ żadnemu innemu piłkarzowi gości ta sztuka też się nie udała, po stronie zdobyczy zapisali zero. Rywale, mimo swoich okazji, także nie popisali się skutecznością.

Obie drużyny zaliczyły po tyle samo strzałów celny i niecelnych: 6-4. Nieco większe posiadanie piłki zanotowali gospodarze, a przewaga Kotwicy uwidoczniła się także w rzutach rożnych - 10 wobec tylko dwóch Hutnika.

Z 24 punktami krakowianie zajmują w tabeli 14. miejsce i są tuż nad Garbarnią, która ma punkt mniej. Następny mecz Hutnik rozegra z Zagłębiem II Lubin na własnym boisku 25 marca o godz. 15.

Inne dotychczas rozegrane mecze 23. kolejki: KKS 1925 Kalisz - GKS Jastrzębie 2:0, Górnik Polkowice - Stomil Olsztyn 0:0, Olimpia Elbląg - Śląsk II Wrocław 2:1, Garbarnia Kraków - Znicz Pruszków 2:3, Radunia Stężyca - Siarka Tarnobrzeg 4:0.