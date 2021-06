II liga. Sebastian Olszewski przeniósł się z Hutnika Kraków do Chojniczanki

Chojniczanka nie udźwignęła roli faworyta i mimo zajęcia wysokiego, 3. miejsca na koniec II-ligowego sezonu, odpadła w barażach ze Skrą Częstochowa. Stąd pomysł w klubie z Chojnic budowania nowej drużyny, która wywalczy awans.

Ma w tym pomóc Sebastian Olszewski. Piłkarz, który urodził się 20 sierpnia 2001 roku w Katowicach, poczynił w barwach Hutnika spore postępy. Występując jako prawy boczny obrońca lub wahadłowy rozegrał aż 29 meczów i przyczynił się do utrzymania II ligi dla Nowej Huty.

19-latek jest wychowankiem Rozwoju Katowice, a w rozgrywkach II ligi zadebiutował mając zaledwie 15 lat. W pierwszym sezonie na tym poziomie wystąpił w 9 spotkaniach, a w kolejnym w 25. W 2019 roku trafił do Warty Poznań, w barwach której wystąpił w dwóch meczach I ligi, skąd zimą został wypożyczony do III-ligowej Kotwicy Kołobrzeg. Po powrocie z Kołobrzegu ponownie trafił na wypożyczenie, tym razem do Hutnika.