II liga siatkarek. Wisła Kraków w pierwszym meczu nowego sezonu grała z SMS PZPS II Szczyrk. Zobaczcie zdjęcia

Wisła Kraków - SMS PZPS II Szczyrk 2:3 (25:22, 25:20, 21:25, 15:25, 9:15)

Inauguracyjny mecz dobrze się zaczął dla drużyny „Białej Gwiazdy”, wygrała dość pewnie dwie pierwsze partie. W dwóch kolejnych jednak to uczennice szkoły w Szczyrku były lepsze i doprowadziły do tie-breaka.

W nim początkowo to miejscowe siatkarki prowadziły, po raz ostatni - 7:6. Od tego wyniku drużyna gości wywalczyła trzy punktu z rzędu, co okazało się kluczowej dla losów tego seta i całego spotkania. Po chwili było 8:11 i przewaga przyjezdnych rosła, ostatecznie zwyciężyły do 9.