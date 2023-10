II liga siatkarzy. W derbach Krakowa faworyzowany Hutnik pokonał Spartę

SMS Sparta Kraków - Hutnik Kraków 1:3 (21:25, 12:25, 25:21, 11:25)

Sparta: Rutkowski, Rudowski, Iheanacho, Baran, Chrabota, Cebula, Nowak (libero) oraz Skórzyński, Kopeć, Urbaniak, Słowik, Chodacki, Sala,

Hutnik: Pękala, Samborski, Karnas, Krzyżak, Zawadzki, Styrnol, Macheta (libero) oraz Laszuk, Martos Sanchez (libero), Migała, Popardowski, Ferek, Waśko, Jacak.

Derby Nowej Huty w hali ZSOS 2 zakończyły się wygraną faworyta, który na koncie ma komplet zwycięstw i w tabeli grupy IV zajmuje 3. miejsce. Sparta (1 wygrana) jest aktualnie 10.

Drużyny do tego sezonu przystąpiły z innego poziomu. Sparta to beniaminek, który ostatnio na tym szczeblu spędził tylko rok i spadł. Z kolei Hutnik w poprzednich rozgrywkach spisywał się znakomicie, awansował do centralnych turniejów o I ligę, ale w nich odpadł.