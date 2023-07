III liga piłkarska. Napastnik Jakub Szuta zagra w Garbarni Kraków

Napastnik Jakub Szuta przeniósł się do Garbarni z Motoru

21-letni napastnik jest wychowankiem Tomasovii Tomaszów Lubelski, w jej barwach grał przez kilka lat, awansował do III ligi. W poprzednim sezonie wraz z II-ligowym Motorem Lublin uzyskał przepustkę do I ligi, wystąpił w 13 spotkaniach (11 w lidze i 2 w Pucharze Polski). Teraz przeniósł się do Garbarni (latem spadła z II ligi), z którą podpisał roczny kontrakt, z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

- Jestem zadowolony, że trafiłem do Garbarni Kraków. Jest to dla mnie nowe wyzwanie, ale zarazem powrót na szczebel III ligi, w której miałem okazję już występować. Mam nadzieję, że nadchodzący sezon będzie dla nas jak najbardziej udany i tym samym sprawimy radość kibicom - powiedział Szuta (cytat za oficjalną stroną internetową Garbarni).

To kolejny nowy zawodnik, który trafił w krakowskiego klubu w tym tygodniu. Wcześniej informowano o pozyskaniu Daniela Morysa (wrócił do ekipy "Brązowych"); profesjonalną umowę podpisał Oskar Wielecki, dotychczas grający w zespołach młodzieżowych i rezerwach Garbarni.