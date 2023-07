III liga piłkarska. Oskar Wielecki podpisał profesjonalny kontrakt z Garbarnią Kraków

Oskar Wielecki wrócił do Krakowa, trafił do Garbarni

Występujący obecnie na pozycji prawego obrońcy zawodnik 1 kwietnia skończył 19 lat. Jest wychowankiem Akademii Piłkarskiej 21 Kraków, w której spędził 7 lat. Później był w Hutniku (występy w Centralnej Lidze Juniorów U-17) i Górniku Zabrze (CLJ U-19). Po powrocie do Krakowa trafił do Garbarni (marzec 2022), w której grał w zespole młodzieżowym oraz w rezerwach. Zimą został włączony do treningów z pierwszym zespołem.

– Bardzo się cieszę, że podpisałem profesjonalny kontrakt. Uważam, że Garbarnia to odpowiednie miejsce dla mnie i mojego rozwoju. Od samego początku czuje się tutaj dobrze, zostałem bardzo dobrze przyjęty i obdarzony zaufaniem – powiedział Oskar Wielecki (cytat za oficjalną stronę klubu).