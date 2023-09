III liga piłkarska. Podział punktów w meczu Garbarnia Kraków - Czarni Połaniec

Krakowianie musieli sobie radzić bez Karola Dziedzica, która powołany został do kadry U-19 na towarzyski Turniej Nordycki. W wyjściowym składzie Garbarni zastąpił go Mateusz Duda. To była jedyna zmiana w porównaniu z poprzednim spotkaniem (0:0 na wyjeździe z Siarką Tarnobrzeg).

Początek należał do garbarzy, którzy mieli niezłe okazje. Bramkarz gości obronił strzały Feliksa Grzybowskiego i Michała Czekaja (w zamieszaniu), a Mateusz Nowak nieznacznie spudłował (16 min). W I połowie próbował jeszcze m.in. Grzybowski - w 30 min piłka przeleciała jednak obok dalszego słupka.