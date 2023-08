III liga. Wieczysta Kraków znów przegrała. Avia Świdnik okazała się lepsza

Avia Świdnik - Wieczysta Kraków 3:1 (2:1)

Bramki: 0:1 Torres 4, 1:1 Kalinowski 9, 2:1 Paluchowski 43, 3:1 Kalinowski 63.

Avia: Grabowski - Myszka, Kursa, Mykytyn, Rozmus (68 Rak), Popiołek, Uliczny, Zagórski (68 Dobrzyński), Kalinowski (65 Achmedow), Małecki (75 Białek), Paluchowski.

Wieczysta: Sapielak - Asmelash (46 Bąk), Faworow, Skrobański, Pietrzak (46 Klimczak) - Danielak (46 Kiedrowicz), Gamrot (58 Żivec), Łysiak, Bargiel, Torres (69 Fidziukiewicz) - Jankowski.

Żółte kartki: Rozmus - Bargiel, Faworow.

Pierwsza runda w walce drużyn typowanych do awansu dla Avii, która wygrała zasłużenie. Wprawdzie to goście (przystępujący do tej kolejki z pozycji lidera) błyskawicznie objęli prowadzenie (Torres przejął piłkę po złym zagraniu Zagórskiego i z bliska trafił do siatki), ale szybko je stracili, gdy Kalinowski ładnym strzałem przelobował Sapielaka. Przed przerwą obie strony miały okazje, ale skuteczniejsi byli gospodarze. W 43 min po centrze Paluchowski wykorzystał zbyt krótkiue wybicie piłki. A po chwili Małecki (były piłkarz Wisły) trafił w poprzeczkę.

W II połowie lepsze wrażenie sprawiała Avia i powiększyła przewagę. W 63 min po wrzucie z autu i przebitce Kalinowski półwolejem przy dalszym słupku ustalił wynik spotkania. Krakowianie nie mieli atutów, by odwrócić losy spotkania.

