Ile posad w Krakowie kontroluje prezydent i magistrat? Tysiące. Krakowski Urząd Miasta jest pośrednio największym pracodawcą w Małopolsce

Wedle GUS, w całym Krakowie pracuje ok. 365 tys. osób. Prawie 103 tysiące z nich znalazło zatrudnienie w sektorze publicznym. Przeważają w nim kobiety – jest ich w sumie 67,5 tys., czyli blisko dwie trzecie ogółu. Najbardziej sfeminizowanym sektorem jest opieka zdrowotna i pomoc społeczna: we wszystkich szpitalach, przychodniach i placówkach opiekuńczych w Krakowie pracuje 28,4 tys. osób, a czego 23,4 tys. (82,4 proc.!) to kobiety. Ich dominacja widoczna jest także w edukacji: wśród 43,8 tys. zatrudnionych jest 31,1 tys. pań (71 proc.). Najmniejszy odsetek kobiet jest w informacji i komunikacji (13,6 tys. na 35,3 tys., czyli 38 proc.) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (4,4 tys. na 14 tys., czyli 31 proc.).