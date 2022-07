Ile zapłacimy za benzynę, olej napędowy oraz ciepło z sieci jesienią i zimą 2022? Nawet recesja nie musi oznaczać spadku cen [ANALIZA]

Na początku wakacji wielu kierowców zastanawiało się, czy cena litra benzyny PB 95 skoczy niebawem z 8 do 10 złotych. Pesymizm potęgowały rosnące ceny ropy w parze ze słabnącym złotym. Sytuacja zdaje się jednak normować. Cena baryłki ropy BRENT oscyluje wokół 100 dol. , kurs USD nie przebił – jak się wielu obawiało – granicy 5 zł, lecz opadł w kierunku 4,60 zł. Równocześnie największy gracz na polskim rynku, czyli ORLEN, dzięki wakacyjnej promocji (rabat 30 groszy na litrze przy użyciu aplikacji), doprowadził do zaostrzenia konkurencji między detalistami, co silnie wpłynęło na poziom cen. Co będzie dalej?

Coraz więcej analityków zauważa, że wysokie ceny paliw i surowców energetycznych oraz samej energii (tydzień temu pisaliśmy o prądzie, gazie i węglu) już doprowadziły do spadku popytu; widać to także na polskich stacjach paliw, gdzie dotychczasową liczbę klientów zachował tylko ORLEN (efekt promocji), a cała reszta straciła ok. 7 proc. Ekonomiści wskazują na duże prawdopodobieństwo wejścia krajów rozwiniętych w fazę recesji (banki centralne, w tym NBP, schładzają koniunkturę podnosząc stopy procentowe), co zawsze zmniejsza popyt na paliwa i energię. Dokładnie taki sam skutek będą miały nowe regionalne lockdowny w Chinach. Część „recesyjnych” prognoz (np. Citigroup) zakłada wręcz spadek cen ropy BRENT do poziomu ok. 65 dol. za baryłkę pod koniec 2022 r. Przy stabilnym kursie złotego do dolara mogłoby to oznaczać powrót do benzyny i oleju napędowego w granicach 6 zł za litr. Ale…