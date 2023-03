Imponująca zielona gąbka. My kształtujemy las. Las chroni nas! Debata „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej” Światowy Dzień Wody!

- Dużo jej lasy potrzebują? - Lasy, w odróżnieniu od innych typów ekosystemów lądowych, np. sawann czy stepów, wykazują duże zapotrzebowanie na wodę. Mają przy tym olbrzymi potencjał adaptacyjny, dostosowując swój skład gatunkowy i budowę do warunków siedliskowych, w tym również dostępności wody. W skali globu ekosystemy leśne - formacje tworzące zwartą pokrywę drzew - mogą funkcjonować w klimatach o rozpiętości opadów rocznych od zaledwie 200 mm, np. w lasach iglastych w strefie tajgi północnej półkuli, do ponad 10 000 mm - w lasach deszczowych. Relacje między wielkością opadów, a roślinnością są bardziej złożone, gdyż zależą nie tyle od ilości wody docierającej z opadami deszczu, śniegu, mgły, ale także od temperatury oraz sezonowego rozkładu tych zmiennych.

- Polskie drzewa mają dobre warunki do rozwoju?

- Obszar naszego kraju należy do terenów cechujących się bardzo niekorzystnymi stosunkami hydrologicznymi. Wynika to z małej sumy opadów rocznych (średnio około 650 mm), dużego parowania terenowego (450 mm) i małego udziału dopływu rzecznego spoza granic kraju (13%). Duży deficyt wody potęguje skromna sieć naturalnych wód powierzchniowych, to jest rzek, jezior, bagien, które stanowią zaledwie 2,65% powierzchni Polski. Pojemność sztucznych zbiorników retencyjnych jest również niewielka i wynosi zaledwie 6,5% rocznego odpływu wód. Mokradła, bagna, torfowiska, wilgotne lasy i łąki zajmują około 14% powierzchni naszego kraju.