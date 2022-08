Inflacja uderza w inwestycje. Czy szalejące koszty wykończą budownictwo w Małopolsce? Pilnie potrzebne miliardy z Unii Europejskiej

Ceny materiałów budowlanych i robocizny nadal rosną. Częściowo „pod stołem”

Ceny materiałów budowlanych zaczęły szaleć od wiosny zeszłego roku, gdy gospodarka przebudziła się po pandemii. Według raportów Grupy PSB Handel S.A., która śledzi na bieżąco sytuację na rynku wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, w czerwcu 2022 ceny wzrosły średnio rok do roku o 32 procent, ale w przypadku izolacji termicznych było to 62 proc., a materiałów do budowy ścian czy kominów – prawie 50 proc. O ponad jedną trzecią więcej niż przed rokiem trzeba było też zapłacić za suchą zabudowę, cement, wapno, płyty OSB, materiały wykończeniowe. Płytki zdrożały o 28 proc., stolarka oraz instalacje o 25 proc. Na tym tle ceny AGD, które poszły w górę „tylko” o 17 proc. trzeba uznać za okazyjne.