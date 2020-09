Informatyka, automatyka i robotyka, budownictwo… Studia techniczne zawsze w cenie

Na AGH tegoroczna rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywa się według tych samych warunków i w tym samym trybie co w latach ubiegłych. Jedyną zmianą jest przełożenie terminów kwalifikacji kandydatów i zmniejszenie liczby cykli rekrutacyjnych, ze względu na przesunięcie terminu matur, a co za tym idzie – również ich wyników.

W tym roku Akademia Górniczo-Hutnicza ma zatem cztery tygodniowe cykle, które kończą się kwalifikacją kandydatów. Rekrutacja na tej uczelni rozpoczęła się 1 czerwca i potrwa do 9 września w przypadku studiów stacjonarnych, a do 17 września – na niestacjonarnych.

– Obserwujemy podobne zainteresowanie studiami na naszej uczelni jak w latach ubiegłych – informuje Natalia Bujak z AGH. Jak podaje, po raz kolejny najpopularniejszymi kierunkami po pierwszej turze rekrutacji były te związane z IT: informatyka i systemy inteligentne, informatyka oraz informatyka stosowana. Natomiast pierwszą piątkę zamykają automatyka i robotyka oraz budownictwo.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na AGH można znaleźć na stronie kandydaci.agh.edu.pl.

A jak wygląda rekrutacja na Politechnikę Krakowską? W tym roku trwa ona dłużej niż w poprzednich latach, bo od czerwca aż do końca września (oczywiście jest prowadzona całkowicie zdalnie). Pierwsza tura rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia już się zakończyła, a 24 sierpnia zaczęła się druga. To nie wszystko, bo we wrześniu PK planuje również trzecią turę rekrutacji.

Jak podaje rzeczniczka PK Małgorzata Syrda-Śliwa, największym zainteresowaniem kandydatów na studia I stopnia cieszą się kierunki: informatyka, informatyka stosowana, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, informatyka w inżynierii komputerowej, automatyka i robotyka, inżynieria medyczna, architektura oraz budownictwo.

Najpopularniejsza – i w liczbach bezwzględnych, i w przeliczeniu liczby kandydatów na jedno miejsce – w pierwszej turze była informatyka na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji. O jedno miejsce walczyło tu ponad 11 osób (ponad 1220 kandydatów ogółem). – Ogólnie w pierwszej turze rekrutacji kandydaci złożyli zdecydowanie więcej podań o przyjęcie na kierunek podstawowy niż w ubiegłym roku – ponad 9 tysięcy, czyli o ponad 15 proc. więcej niż rok temu – informuje Małgorzata Syrda-Śliwa.

Jak już wspomniano, obecnie trwa druga tura rekrutacji na PK. Do 10 września kandydaci mogą rejestrować się na większość kierunków, poza architekturą i inżynierią wzornictwa przemysłowego. Dłużej – do 22 września – prowadzona jest także rejestracja na architekturę krajobrazu.

Dla spóźnialskich, dla niezdecydowanych lub dla tych, którzy zdawali maturę poprawkową, PK planuje również trzecią turę rekrutacji – między 23 a 25 września. Szczegółowe informacje można znaleźć w serwisie www.rekrutacja.pk.edu.pl.

W sumie na wszystkich rodzajach i stopniach studiów PK przygotowała w letniej rekrutacji 4794 miejsca na 32 kierunkach studiów, w tym w tym 4182 miejsca na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (pozostałe na studiach II stopnia; tu rekrutacja trwa do połowy września). Na samych studiach stacjonarnych I stopnia (bezpłatnych) PK oferuje 3300 miejsc.