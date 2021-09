Iron Dragon 2021. Zawody przy Zalewie Na Piaskach pod Krakowem przyciągnęły miłośników triathlonu [ZDJĘCIA UCZESTNIKÓW]

W sobotę rywalizowano w sprincie, swoje zawody miały także dzieci (Triathlon Kids). W niedzielę na starcie stanęli uczestnicy dystansu olimpijskiego (1500 m pływania, 40 km jazdy na rowerze oraz 10 km biegu) i dziecięgo aquathlonu.

IRON DRAGON 2021 - WYNIKI

Dystans olimpijski

Mężczyźni (open):

1. Maciej Brzyski (Brzyski Tri Team) 2:07.08

2. Jan Przybyłowicz (G-8 Bielany Warszawa) 2:10.18

3. Maciej Krawczyk (niezrzeszony) 2:12.47

Kobiety (open):

1. Józefina Młynarska (Sportwise) 2:11.46

2. Magdalena Giet (niezrzeszona) 2:21.56

3. Monika Szorek Heitzman (Brzyski Team) 2:25.20

Sprint

Mężczyźni (open):

1. Wiktor Ziółko (Iron Dragon Triathlon) 1:06.01

2. Maciej Pogobowski (Iain Petrie Is The Best) 1:07.03

3. Olaf Lebitko (Iron Dragon) 1:07.19

Kobiety (open):

1. Natalia Krawczyk (Kaliszki KS) 1:07.44

2. Zuzanna Sudak (G-8 Bielany Warszawa) 1:09.31

3. Paulina Załucka (Triwise) 1:15.12