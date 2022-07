IV liga piłkarska. Radziszowianka po awansie uniknęła rewolucji. Cel jest ambitny, drużyna powalczy o miejsce w górnej części tabeli

Dla ekipy z Radziszowa to będzie historyczny debiut w IV lidze, ale w klubie spokojnie do tego podchodzą. Nie ma rewolucji kadrowej, zmiany będą nieliczne, choć mogą być odczuwalne. Z drużyną pożegnało sie bowiem dwóch kluczowych zawodników z linii ofensywnej: Tomasz Pakosz (zrezygnował z gry z uwagi na sprawy prywatne) i Kacper Maik (ze względów osobistych wrócił w rodzinne strony, ma grać w III-ligowej Wisłoce Dębica).

- W pierwszej kolejności chcemy ich kimś zastąpić, mamy już wytypowanych kandydatów. Zakładamy, że dołączy do nas czterech-pięciu zawodników, oprócz ofensywnych potrzebujemy także obrońcę. To mają być przede wszystkim piłkarze, którzy dadzą jakość, a nie do siedzenia na ławce rezerwowych - mówi Michał Baliga, wiceprezes Radziszowianki.

Dodaje, że w klubie nie robią dużych zmian, bo zamierzają dać szansę tym piłkarzom, którzy wywalczyli awans i chcą podjąć wyzwanie. - Poza odejściami ze względów rodzinnych nikt nie ubędzie, co nas cieszy. Do kadry pierwszej drużyny dołączamy najzdolniejszych juniorów. Mamy w składzie doświadczonych piłkarzy, którzy grali nawet w wyższej lidze, jak Paweł Galos czy Maciej Wcisło - mówi Baliga.