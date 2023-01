Iwan, Lipka, Motyka. Film "Trzej Przyjaciele z Boiska" to opowieść o legendarnych piłkarzach Wisły Kraków, mistrzach Polski z 1978 roku

Andrzej Iwan, Marek Motyka, Leszek Lipka. Film o piłkarzach Wisły Kraków

„Trzej przyjaciele z boiska” to film dokumentalny, przybliżający sylwetki legendarnych piłkarzy Wisły Kraków. Jego realizacja zbiegła się w czasie z 40. rocznicą zdobycia przez Wisłę mistrzostwa Polski w 1978 roku, ostatniego w erze „przed Cupiałem”.

Andrzej Iwan, Marek Motyka i Leszek Lipka opowiadają o swoim życiu zarówno w czasach, gdy reprezentowali barwy „Białej Gwiazdy”, jak i późniejszych, które nie zawsze były usłane różami. Bohaterowie filmu nie uciekają od trudnych dla nich historii, co sprawia, że prezentują się w tym dokumencie jako postaci z krwi i kości. Największe wrażenie na odbiorcach czyni wyznanie Marka Motyki, który poprosił rodzinę, by po śmierci pochowała go nie w garniturze, lecz w dresie Wisły.

50-minutowy film pokazały kina studyjne w całej Polsce oraz TVP Kraków i inne kanały telewizyjne. Miał zostać także wydany na DVD. Za realizację odpowiadają: reżyser Krzysztof Maćkowski (pomysłodawca i scenarzysta m.in. serialu HBO „Wataha”, reżyser „Vatera”), producent Janusz Mika (scenarzysta, reporter, producent „Vatera”), a także koproducent Wiktor Piątkowski (producent filmowy, wykładowca scenariopisarstwa, prezes Bahama Films), operator Konrad Królczyk i kompozytor filmowy Krzysztof Kossowski.