Jacek Przybylski, szef Cisco w Krakowie: Cyfrowa rewolucja dotyczy absolutnie wszystkich. Także szewca ze Starego Miasta

- Nie ma dziedziny życia i biznesu, w której cyfrowa rewolucja by nie zachodziła. Owszem, jeszcze dwa lata temu, przed pandemią, mogło się wydawać, że nie wszystko będzie tak szybko cyfryzowane, ale potem ów proces przyspieszył. W kilka miesięcy doszło do cyfryzacji firm, szkół, usług w urzędach. Błyskawicznie cyfryzowały się firmy handlowe, usługi logistyczne. Co istotne - bardzo wielu przedsiębiorców skorzystało ze wsparcia technologii nie tylko po to, by przetrwać trudny okres, ale po prostu, aby rozwijać się szybciej, zyskując przewagę konkurencyjną - mówi Jacek Przybylski, szef Cisco Global Services Center w Krakowie, kluczowego centrum rozwojowego amerykańskiej firmy w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Anna Kaczmarz / Polska Press