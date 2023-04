Jadowniczanka – Widzew Łódź. 40 lat później znów dojdzie do wielkiego meczu w małej miejscowości pod Brzeskiem? WIDEO

„5 września 1984 roku. Tego dnia Widzew Łódź, wówczas dwukrotny mistrz Polski, będący świeżo po pokonaniu Liverpoolu i dojściu do półfinału Pucharu Europy, rozpoczął rozgrywki w Pucharze Polski. Rozgrywki, w których ostatecznie zwyciężył pierwszy i jedyny raz w swojej historii. LKS Jadowniczanka Jadowniki, drużyna ligi okręgowej ze wsi pod Brzeskiem w Małopolsce, po pokonaniu trzech rywali we wcześniejszych fazach Pucharu Polski czekała na przeciwnika w 1/16 finału. Los postanowił skojarzyć drużyny z dwóch biegunów piłkarskiej hierarchii. Jadowniki wyczekiwały na wielki Widzew” – tak rozpoczyna się reportaż zrealizowany przez Arkadiusza Stolarka (autorem zdjęć jest Przemysław Miniatorski), który można obejrzeć na kanale YouTube „Towarzystwo Sportowe” (poniżej).

I dobrze zrobili. Bo choć spotkanie od początku miało jednostronny przebieg, gdy Dariusz Dziekanowski między 4. a 9. minutą strzelił trzy gole, a dwa kolejne dołożył stoper Roman Wójcicki, to jednak gospodarze właśnie za sprawą Andrzeja Wołka odpowiedzieli tuż przed przerwą honorową bramką. Trafienie wywołało taki aplauz ponad dziesięciu tysięcy kibiców, jakby Jadowniczanka objęła prowadzenie. I nie miało wielkiego znaczenia, że w drugiej połowie po jednym golu dorzucili jeszcze Włodzimierz Smolarek i Krzysztof Kajrys, bo po meczu dla miejscowych fanów piłki liczyło się tylko to, komu uda się zdobyć autograf gwiazdy futbolu. O czym może zaświadczyć także autor tego tekstu, który jako 16-latek przebił się do Jadownik z Tarnowa i z trudem znalazł miejsce wśród tłoczących się wokół boiska widzów. A potem nawet na moment wparował do łódzkiego autokaru...

38-minutowy reportaż Arkadiusza Stolarka kończy się apelem do obecnych władz Widzewa, który po latach posuchy wrócił do ekstraklasy i nawiązuje do swoich najlepszych tradycji. Mieszkańcom Jadownik marzy się bowiem powtórka z historii, choć teraz zapewne już wyłącznie w towarzyskim charakterze. Najlepiej we wrześniu 2024 roku, na 40-lecie pamiętnego wydarzenia.

- Zapraszam Widzew do Jadownik. Może zahaczył by przejazdem i pokazał się w Jadownikach? Na pewno ich teraz dobrze przyjmiemy. Zagrajcie, proszę was ja, stary kibic – mówi Józef Mól.