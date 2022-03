Jak atak Rosji na Ukrainę wpływa na firmy w Krakowie i Małopolsce. Szanse przemysłu i handlu. Turystyka z piekła do nieba i… z powrotem?

Strach o przyszłość zagościł też w sponiewieranej przez pandemię krakowskiej turystyce. Hotele, schroniska, pensjonaty oraz ściśle powiązane z koniunkturą w tej branży bary, kawiarnie i restauracje są dzisiaj pełne, czego nikt się miesiąc temu nie spodziewał. Obłożenie w większości obiektów w Krakowie skoczyło z 20-30 procent do 90-100 proc. z uwagi na zakwaterowanie Ukraińców. Wiadomo jednak, że jest to sytuacja przejściowa, na parę tygodni. A kluczowi dla krakowskiej turystyki klienci z Zachodu masowo anulują rezerwacje. Zainteresowanie Polską, jako „krajem frontowym”, radykalnie spadło i może się to nie zmienić, dopóki trwa wojna. Rykoszetem uderzy to zapewne także w przychody krakowskiego lotniska. Warto podkreślić, że podobnie jak podczas pandemii Kraków ma tu większy problem niż pozostała część Małopolski, gdzie dominuje turystyka krajowa.

Aneta Zurek / Polska Press