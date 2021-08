Jak bezpiecznie przetworzyć zużyte panele fotowoltaiczne? 2loop Tech chce opatentować bezodpadową metodę recyklingu paneli PV

- Nasz wniosek dotyczy sposobu ogrzewania panelu poniżej temperatury mięknięcia szkła oraz powyżej temperatury rozkładu folii typu EVA lub typu Tedlar. Pozwoli to na późniejszą separację mieszaniny szkła, krzemu i cennych metali znanymi metodami separacji, co jest kluczowe dla całego procesu recyklingu – wyjaśnia Marcin Karbowniczek, prezes Zarządu 2loop Tech SA. - Technologia ta będzie umożliwiać praktycznie bezodpadowe zagospodarowanie zużytych paneli PV i co ważne, przy odpowiednim zastosowaniu, jest neutralna środowiskowo – zaznacza.