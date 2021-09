Jak bolszewicy Boga na śmierć skazali

Nie ufam poglądom, wedle których starczy coś zlikwidować, czy usunąć, żeby świat stał się rajem. Nie wystarczy! I odnosi się to nie tylko do religii. Europejska kultura od Plotyna, przez Augustyna i Tomasza, po Jana Pawła II, przesiąknięta jest ideą, że zło wynika z niedostatku dobra. Stąd słynne „zło dobrem zwyciężaj”. Logika odwrotna jest tylko złudzeniem. Często złudzeniem zbrodniczym, bo likwidacja „zła” i „złych” nigdy się nie kończy. Wpierw car, mieńszewicy, kułactwo, a potem już każdy mógł być wyeliminowany jako zło przeszkadzające w realizacji idealnego planu.

W tej linii mieszczą się uwagi o „produkcji świątków” lub brednie o rasizmie Prymasa Tysiąclecia [zachęcam do pogłębienia wiedzy o sensie beatyfikacji i o samym Wyszyńskim], a także historia wojny, jaką komunizm wydał Bogu.

Nie chodziło tylko o wojnę z religią: wrogiem do usunięcia stał się Bóg. Dosłownie. Jak w roku 1923, kiedy bladym świtem pluton czerwonoarmistów strzelał w niebo, wykonując wyrok śmierci na Bogu. To nie był wybryk podchmielonych żołdaków, tylko sprawa wagi państwowej. Wcześniej Trybunał sądził Boga za „przestępstwa przeciwko rodzajowi ludzkiemu”. Oskarżycielami byli czołowi sowieccy politycy: Lew Trocki i Anatolij Łunaczarski. Oskarżony na procesie się nie zjawił ale miał – a jakże - dwu obrońców, którzy powtarzali, że „Boga cechuje odwieczne szaleństwo; jest niepoczytalny”. Jaka obrona, tacy sędziowie. Wyrokiem bolszewickiego Trybunału Bóg dostał „czapę”. Skazano Go na śmierć.