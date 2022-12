Jak dbać o rozwój turystyki w czasach wyzwań? Konferencja Polskiej Organizacji Turystycznej w Wieliczce Jolanta Białek

„Certyfikat Dobrych Praktyk Polskiej Organizacji Turystycznej – gościnność ze znakiem jakości” - takie jest motto konferencji, która odbędzie się we wtorek 13 grudnia w hotelu Lenart w Wieliczce. To okazja do dyskusji oraz wymiany doświadczeń o najlepszych rozwiązaniach w turystyce krajowej. W programie także warsztaty dla przedsiębiorców. Udział bezpłatny.