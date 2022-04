Jak dokarmiać bociany? Rzecz nie w diecie, lecz komunikacji

Otóż każdy biały ptak chętnie zje kawałki krwistej wątroby czy poszarpane szkielety drobiowe. Musicie tylko przekazać im czytelny komunikat: halo, tu jest jedzenie! Uwierzcie mi, klika razy próbowałem dokarmić bociany podczas nawrotu zimy i nigdy nie zrozumiały, że mam dla nich przekąskę. Popatrzyły i odleciały. Zaś mięsne resztki zjadły lisy.

Dopiero co oglądałem bociana na łące, z której zszedł śnieg. Wypatrywałem co też podjada. I zobaczyłem, iż trafił mu się smakowity kąsek w postaci kreta. Upolować to jedno, a zjeść to już inna sprawa. W jednym kawałku przez gardło nie przejdzie. To przez krępe ciało i sterczące na boki łapki. Krótkie, szerokie, z mocnymi pazurami. Bocian ma solidny i ostry dziób, którym można zdobycz przyszpilić, ale poćwiartować nie sposób. Ptak próbował oderwać krecikowi łapki. Dziobał i dziobał. Podrzucał kreta do góry, znowuż dziobał. Okrutnie się męczył.