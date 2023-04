Jak gasić panele fotowoltaiczne? Strażacy będą się szkolić

- To co będzie go wyróżniało to funkcja cięcia... wodą, a właściwie mieszaniną wody pod bardzo wysokim ciśnieniem i proszku ściernego – wyjaśnia Roman Ajchler. - To pozwala gasić pożary wewnątrz budynku nie wchodząc do niego. To zwiększa bezpieczeństwo ratowników, ale to nie wszystko, bo samo gaszenie z użyciem tego sprzętu jest niezwykle skuteczne. Woda, która przez wycięty otwór wypada do środka pod tak dużym ciśnieniem jest tak rozproszona, że mówiąc obrazowo „dusi” ogień.