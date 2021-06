Jak Kliszczak Kliszczaków na szkle namalował

On także sięgnął po dłuto, z czasem wypracowując styl wyróżniający go na tle innych. Swoje prace zaczął bowiem malować i to na żywe, intensywne kolory, bo takie lubi najbardziej.

Zanim zaczął ich używać do malowania na szkle, przez lata pasjonowała go fotografia, zarówno artystyczna, jak i reporterska.

Już w latach 70. minionego wieku zaczął utrwalać na kliszy otaczający go świat. Robił to nieprzerwanie przez kilkadziesiąt lat, m.in. w czasie, kiedy kierował Gminnym Ośrodkiem Kultury w Świątnikach Górnych. Wydawało mu się nawet, że nigdy nie rozstanie się z aparatem, ale dziś bierze go do ręki już tylko przy okazji rodzinnych uroczystości, aby dopełnić obowiązku dokumentalisty.

Bilans artystycznych pasji został jednak zachowany, bo zafascynowało go malarstwo na szkle, na które trafił dość przypadkowo. Zainteresował się nim kiedy kłopoty z sercem dały się we znaki i lekarz zachęcił go do poszukania pasji nie wymagającej aż tyle wysiłku, co rzeźbienie w drewnie.