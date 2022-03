Jak napływ wielu tysięcy uchodźców wpłynie na rynek mieszkaniowy w Krakowie

Krakowscy deweloperzy, w oparciu o informacje napływające od wykonawców i dostawców materiałów budowlanych, przewidują, że inflacja w Polsce może wzrosnąć nawet do 15 procent, a wzrost cen mieszkań przekroczyć obecne 20 procent. Rada Polityki Pieniężnej zareaguje na to jeszcze mocniejszymi podwyżkami stóp procentowych, w efekcie czego po raz kolejny w górę pójdą raty kredytów mieszkaniowych. O ile? W całkiem realistycznej wizji – w przypadku nowych kredytów mogą być one nawet dwukrotnie wyższe niż jeszcze w połowie 2021 roku. Już spłacane kredyty też staną się trudne do uniesienia dla wielu rodzin.

Wojciech Matusik