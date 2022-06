Jak pokonać kryzys energetyczny? Prof. Wojciech Nowak z AGH: Przyszłość Polski to miks OZE i CCS. Powiemy o tym na 17. Forum Przedsiębiorców

- Panie profesorze, miał pan rację co do roli węgla w polskiej energetyce!

- Trudno tu o jakąś satysfakcję. Polska i cała Europa znalazły się w bardzo trudnym położeniu. Musimy wspólnie znaleźć źródła, które zapewnią bezpieczeństwo naszym gospodarstwom domowym i naszej gospodarce.

- A co ma Polska dziś?

- Zgodnie z tym, do czego ja przekonywałem wcześniej, przepraszamy się z węglem kamiennym. Rząd zapowiada zwiększenie wydobycia, zmienia harmonogram wygaszania kopalń. Potrzebujemy stabilnego źródła energii, a źródła odnawialne, mimo wszystkich zalet, nie są stabilne. Natomiast gaz, który - wedle niedawnych założeń - miał odegrać w UE rolę paliwa przejściowego, zapewne tej roli u nas nie odegra.

- Za sprawą wojny w Ukrainie oraz jej ekonomicznych skutków, w tym sankcji nałożonych na Rosję, nasz miks energetyczny będzie się opierał na węglu dłużej niż to wcześniej zakładaliśmy. Z drugiej strony jesteśmy częścią Unii i w jej ramach zobowiązaliśmy się zmierzać ku zeroemisyjnej gospodarce.

- Rośnie grono krajów, które zobowiązywały się zredukować emisje do zera do 2050 roku. Polski w tym gronie nie ma – i trudno się dziwić, gdyż nasza gospodarka jest w wielkim stopniu oparta na paliwach kopalnych. Trzeba jednak przy tym przyznać, że w ostatnim czasie rola energetyki odnawialnej bardzo w Polsce wzrosła. Weźmy energetykę słoneczną, której moc zwiększyła się w minionej dekadzie dziesięciokrotnie, a w ostatnim roku podwoiła. To samo dotyczy energetyki wiatrowej offshore. Jeśli uda nam się teraz równie dynamicznie rozwinąć energetykę jądrową, to wpiszemy się w globalne trendy transformacji energetycznej.