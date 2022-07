Jak pokonać smog i… koszmarne ceny paliw kopalnych? Są na to unijne i państwowe pieniądze. Gmina pomoże ci je uzyskać i mądrze wykorzystać

Z przeprowadzonej przez SMK analizy danych wprowadzonych przez mieszkańców do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) wynika, że liczba kopciuchów pozostałych do likwidacji na terenie czternastu podkrakowskich gmin jest sporo niższa niż się spodziewano. Jak podkreśla Daniel Wrzoszczyk, dyrektor biura SMK, są to na razie szacunki, ale wiele wskazuje na to, że potwierdzą się po wprowadzeniu wszystkich danych do CEEB (na razie wpisano tam ok. 70 procent domów).

Samorządowcy z terenów podkrakowskich, podobnie jak władze Krakowa, sprzeciwiają się zmianom w małopolskiej (i krakowskiej) uchwale antysmogowej, zwłaszcza takim, które miałyby wydłużyć żywot kopciuchów. Tłumaczą, że wspólnym wysiłkiem mieszkańców oraz lokalnych urzędników, zwłaszcza ekodoradców, udało się w ostatnich latach zrobić bardzo wiele dla poprawy jakości powietrza, a ingerencja w uchwały może zahamować lub nawet odwrócić ten proces. Podkrakowscy wskazują też na fakt, że w parze ze zdrowiem i ekologią idą dziś ekonomia i wygoda.