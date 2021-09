Jak skorzystać z programu Profilaktyka 40 PLUS? 23 września podpowiedzą w małopolskim NFZ! Bezpłatne badania dla kobiet i mężczyzn!

Specjalny dzień otwarty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie będzie poświęcony profilaktyce i zdrowemu stylowi życia.

W ramach niego już jutro w godz. 9-15 w Sali Obsługi Klienta (Kraków, ul. Wadowicka 8W) każdy zainteresowany będzie mógł obliczyć wskaźnik BMI, wykonać analizę składu ciała i skonsultować codzienne menu z dietetykiem. Na krakowian będą czekać również eksperci NFZ, którzy podpowiedzą, na jakie badania przesiewowe warto się zgłosić i wytłumaczą, jak wziąć udział w programie „Profilaktyka 40 PLUS”.

„Profilaktyka 40 PLUS” to okazja dla wszystkich osób po 40. roku życia, by wykonać bezpłatny pakiet badań diagnostycznych, pomocnych przy wczesnym wykrywaniu chorób cywilizacyjnych. Żeby z niego skorzystać wystarczy zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta i wypełnić ankietę zawierającą pytania dotyczące m.in. stylu życia czy zdiagnozowanych już chorób.

Na podstawie udzielonych odpowiedzi system dobierze zestaw badań do wykonania i wygeneruje e-skierowanie (może to potrwać do 2 dni).