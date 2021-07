Jak wychować bociana?

Tego roku w gnieździe przyszły na świat trojaczki. Czarne dzioby, czarne nogi, czarne skrzydła i biały tułów. To najkrótszy opis młodych bocianów. Czerwone barwy pojawią się nieco później. Póki co ledwo mieszczą się w gnieździe. Bocianki, które oglądam, lada chwila opuszczą gniazdo na stałe. Przeciągają skrzydła, czyszczą pióra. Nie zauważyłem, kiedy pierwszy raz opuściły gniazdo i pofrunęły na samodzielne łowy.

Przed zachodem słońca wróciły na stare, bezpieczne legowisko. Od momentu wyklucia z jaja do tej chwili wychowanie trójki ptaków wymagało dostarczenia astronomicznej ilości białka pod każdą mięsną postacią. Gryzonie, owady, dżdżownice i padlina. Gdyby przeliczyć zebrany pokarm na same dżdżownice, byłoby to jakieś dziesięć kopiatych wiaderek. Nic dziwnego, iż od wieków ludzie bociany lubili i cenili za zjadanie wszelakiego robactwa. Za trzy tygodnie, w drugiej połowie sierpnia zaczną odlatywać do Afryki.