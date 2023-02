Jak wyglądało kiedyś studenckie życie w Krakowie? Obejrzyj archiwalne zdjęcia!

W Krakowie mamy 23 uczelnie publiczne i niepubliczne, a studencka brać stanowi aż kilkanaście procent mieszkańców stolicy Małopolski. W poprzednim roku akademickim na tutejszych uczelniach kształciło się ponad 129 tysięcy osób, w tym 7,6 tys. obcokrajowców. Największą liczbą studentów może się pochwalić oczywiście najstarsza uczelnia w Polsce – Uniwersytet Jagielloński: w roku akademickim 2021/2022 studiowało ich tu ponad 34,6 tys.

Studenckie życie w obecnych czasach to m.in. nowoczesne technologie, nauka online i łatwy dostęp do ogromnej bazy wiedzy dzięki wszechobecnemu internetowi. A jak to było kiedyś? Oglądając archiwalne zdjęcia z zasobów NAC, dowiesz się, jak wyglądały niemal wiek temu sale wykładowe i jak prowadzono w nich zajęcia, jak ubierali się i zachowywali studenci, jak toczyło się życie w akademikach, co studenci lubili robić w czasie wolnym, jak wyglądały wojskowe ćwiczenia akademików, a także w jakich uroczystościach studencka brać brała udział albo kiedy i dlaczego żacy demonstrowali na ulicach Krakowa.