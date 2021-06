Jak z koronawirusem było. Możliwe źródła pandemii

My Europejczycy zapominamy, jakie mamy szczęście mogąc się bez trudu zaszczepić. Takiej szansy nie mają ludzie w Afryce, części Azji i Ameryki Południowej. Są za biedni i nie dysponują siłą pozwalającą zapewnić sobie pierwsze miejsca w kolejce do wakcyn. Trzeba być pozbawionym wyobraźni, żeby z własnej i nieprzymusowej woli ze szczepienia rezygnować. Wiele osób dało się wkręcić w mroczną opowieść o szkodliwości szczepionek. Słuchając plotek można się poczuć jak w katastroficznym filmie o spisku przeciw ludzkości. Ale jeśli jakiś spisek był, to z pewnością nie w szczepionkach.

Przeciwnie, to one mogą nas od SARS-CoV-2 uwolnić, jeżeli jeszcze poznamy trajektorię wirusa. Ważną informacją byłoby znalezienie pierwotnego źródła i chorego „zero”. W tym celu eksperci Światowej Organizacji Zdrowia pojechali do Chin. Następnie opublikowali raport, w którym uznali za "prawdopodobne lub bardzo prawdopodobne”, że wirus SARS-CoV-2 przeniósł się z nietoperzy na ludzi za pośrednictwem kotów, norek, łuskowców lub ryjonosów. Za możliwą uznali też tezę Pekinu o źródle zakażenia w mrożonym mięsie, a hipotezę, że koronawirus uciekł z laboratorium w Wuhan za „skrajnie nieprawdopodobną". Czytaliśmy to we wszystkich mediach.