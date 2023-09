Jak zdobyć miliony złotych? Podpowiedzą to podczas Małopolskiego Forum Finansowego. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego ma już 30 lat! Marek Długopolski

VIII Małopolskie Forum Finansowe odbędzie się 3 października w krakowskiej Starej Zajezdni MARR Zobacz galerię (2 zdjęcia)

- Przyjdź, porozmawiaj, zainspiruj się i wykorzystaj zdobytą wiedzę. W jednym miejscu spotkacie ludzi, którzy pomogą wam na drodze do rozwoju – tak Szymon Strzelichowski, prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zachęca do udziału w VIII Małopolskim Forum Finansowym, które odbędzie się 3 października. To idealne miejsce dla tych, którzy są zainteresowani pozyskaniem funduszy unijnych z tzw. nowej perspektywy finansowej, a nie mają odpowiedniego doświadczenia lub czasu na poszukiwanie potrzebnych informacji.