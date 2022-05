Kongres to coroczne wydarzenie organizowane specjalnie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego. Jego organizatorem była Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem działająca przy FRDL Krajowa Rada Forów Skarbników. – Od innych konferencji samorządowych odróżnia nas właśnie to, że program naszego kongresu tworzymy we współpracy z samymi skarbnikami i z myślą o nich – podkreślił Marcin Smala, wiceprezes FRDL.

Jak co roku uczestnicy kongresu – skarbnicy, niezależni eksperci oraz przedstawiciele samorządów, władz centralnych, instytucji publicznych i biznesu – dyskutowali o stanie samorządowych finansów, a także o bieżących problemach i trudnościach w praktycznym stosowaniu przepisów prawa.

Kongres zainaugurowała debata „Planowanie finansów publicznych a rzeczywistość. Jaka jest prawda o sytuacji finansowej samorządów w 2022 roku”. Dyskutowano m.in. o tym, jak ustabilizować wydatki samorządów w tak trudnych i nieprzewidywalnych czasach.