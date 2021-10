Jaki Ład? Czego potrzebują firmy w Polsce, aby inwestować i dalej rosnąć, a co spędza im dzisiaj sen z powiek (część 1)

Głównym tematem rozmów w większości firm nad Wisłą jest od miesięcy niestabilność i niepewność przepisów. Polscy przedsiębiorcy stają coraz częściej przed dylematem: prowadzić i rozwijać firmę czy próbować przebrnąć przez 700 stron wściekle zawiłych nowych regulacji i 10 000 stron objaśnień do nich. Nowe regulacje spadają na ich barki w ciągu roku, a nawet z końcem roku – z mocą obowiązywania „od już”. Odbija się to na skali inwestycji firm - najniższej od 30 lat w relacji do PKB. Widać to także w opublikowanej właśnie nowej edycji rankingu konkurencyjności systemów podatkowych w krajach OECD, przygotowywanego co roku przez amerykański think tank Tax Foundation: Polska obsunęła się o kolejne dwie pozycje i zajmuje przedostatnie miejsce, wyprzedzając jedynie Włochy.

W zgodnej opinii ekspertów wprowadzenie rozwiązań zapisanych w uchwalonym przez Sejm, a procedowanym przez Senat Polskim Ładzie sprawi, że obsuniemy się na samo dno. Warto więc przyjrzeć się analizom Tax Foundation, bo robi to cały świat, włącznie z działającymi nad Wisłą przedsiębiorcami (polskimi i zagranicznymi) rozważającymi nowe inwestycje i inwestorami planującymi ekspansję w UE.