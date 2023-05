Jakie obrączki wybrać? Czy wiesz, jak nosić pierścionek zaręczynowy po ślubie? Sprawdź 17.05.2023

Biżuteria zaręczynowa jako symbolem miłości

Z czego powinien być wykonany pierścionek zaręczynowy?

Jaki kamień wybrać?

Jak nosić pierścionek zaręczynowy po ślubie?

Przesąd zaręczynowy mówi, że panna młoda aż do dnia ślubu nie powinna zdejmować pierścionka, by nie sprowadzić na siebie nieszczęścia. Pecha przynosi również upuszczenie lub przymierzanie pierścionka przez inne osoby. Ryzykujemy bowiem, że - oprócz pierścionka - ktoś „przymierzy się” również do przyszłego pana młodego lub, przeciwnie, skaże się na staropanieństwo.

Obrączki lepiej wybrać osobiście

Korekta rozmiaru obrączek ślubnych

Obrączki grawerowane, satynowane, z kamieniami

Pamiętajmy, że obrączki satynowane czy piaskowane wymagają od nas większej uwagi podczas codziennego użytkowania; unikniemy wtedy wytarcia czy zadrapań.

Nałożenie obrączek przez małżonków jest kulminacją ceremonii ślubnej. Noc dziwnego, że towarzyszy temu wiele przesądów.

W trakcie ceremonii należy uważać, by nie upuścić obrączek. Jeśli do tego dojdzie, podnieść je może tylko ksiądz lub ministrant. Jeśli panu młodemu uda się nasunąć obrączkę aż po nasadę palca przyszłej żony, oznacza to, że on będzie częściej stawiał na swoim. Jeśli jednak panna młoda nakryje rąbkiem sukni but swojego wybranka, postawi go to w pozycji „pantoflarza”.

Biżuteria ślubna ma zdobić i olśniewać, ale przede wszystkim musi do nas pasować. Ważne, aby odpowiadała naszemu stylowi, bo to młoda para jest bohaterem tego dnia.