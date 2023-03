Jakie obrączki wybrać? Jak nosić pierścionek zaręczynowy po ślubie? [22.03.2023]

Biżuteria zaręczynowa jako symbolem miłości

Biżuteria zaręczynowa jest symbolem miłości. Pierścionek powinien pasować na serdeczny palec, ten, na którym wkrótce zobaczymy obrączkę. Zamawiając obrączki, warto zwrócić uwagę, aby damska pasowała do zaręczynowego pierścionka.

Z czego powinien być wykonany pierścionek zaręczynowy?

Zwyczaj mówi, że pierścionek zaręczynowy powinien być wykonany ze złota lub platyny, jako symbol trwałości związku. Nie można pierścionka zaręczynowego kupować w poniedziałek i w piątek - to podobno najlepsza droga do zapewnienia sobie burzliwego pożycia.

Jaki kamień wybrać?

Jak nosić pierścionek zaręczynowy po ślubie?

Przesąd zaręczynowy mówi, że panna młoda aż do dnia ślubu nie powinna zdejmować pierścionka, by nie sprowadzić na siebie nieszczęścia. Pecha przynosi również upuszczenie lub przymierzanie pierścionka przez inne osoby. Ryzykujemy bowiem, że - oprócz pierścionka - ktoś „przymierzy się” również do przyszłego pana młodego lub, przeciwnie, skaże się na staropanieństwo.

Po ślubie nosimy zaręczynowy pierścionek razem z obrączką bądź zawieszamy go na łańcuszku na szyi.