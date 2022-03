Jakie studia wybrać? Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zaprasza na swój Wirtualny Dzień Otwarty

Wirtualny Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie adresowany jest przede wszystkim do tegorocznych maturzystów, do osób, które chcą rozpocząć studia na tej uczelni, a także do nauczycieli. Środowe wydarzenie zainauguruje o godz. 9:00 wywiad z rektorem UP prof. Piotrem Borkiem, który opowie o uczelni i jej ofercie edukacyjnej.

Podczas Wirtualnego Dnia Otwartego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zostanie zaprezentowana szeroka oferta kierunków studiów. W godzinach 9:30–12:00 uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać kilkudziesięciu miniwykładów przygotowanych przez znakomitych wykładowców, a także wziąć udział w warsztatach. Otwarta forma uczestnictwa oraz półgodzinne bloki wykładowe pozwolą na udział nawet w kilku prelekcjach.

Poruszane będą zarówno tematy popularnonaukowe oraz akademickie, jak i te z kategorii hobby, psychologii czy artystycznych środków wyrazu. Czego będzie można się dowiedzieć podczas wykładów i warsztatów? Na przykład: jak obcokrajowcy uczą się polskiego, czy Wandalowie naprawdę byli wandalami, co „widzi” sieć neuronowa, jaką rolę w walce z koronawirusem odgrywa bioinformatyka, czym jest lingwistyka kryminalistyczna albo dlaczego phubbing jest groźny.