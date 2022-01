Jakie szkody może poczynić kuna?

Kuna patroluje okolice schnącego drewna kominkowego. Nie tylko włazi pod taras, ale nawet podkrada się do okna balkonowego i zagląda do domu. Znakuje teren odchodami i moczem, co bardzo denerwuje naszego domowego kocura. I co najgorsze, kręci się dookoła garażu.

Niedobrze. Pal licho zapaskudzony chodnik. Jeśli jednak zwierzak zapała miłością do samochodu albo ocieplenia dachu, czekają mnie wydatki na remont. Kuny domowe uwielbiają włazić do komory silnika. Pewnie szukają ciepła, co jestem w stanie zrozumieć. Niestety przy okazji gryzą kable i przewody. Dlaczego? Tego nie wie nikt. Kilka celnych ruchów szczękami i auto zepsute na amen, jeśli pogryzie główną wiązkę kabli biegnących od komputera. Lub inne przewody, których ma sporo na podorędziu.

Co do dachu, to wełna mineralna stanowi idealne schronienie na zimę. Przy okazji zwierzak potarga izolacje, a mały skrawek przestrzeni pomiędzy krokwiami przeznaczy na latrynę. Ot, i czyścioch. Nie kicha, gdzie popadnie, jeno w tym samym miejscu. Teoretycznie dach ma być odporny i szczelny dla kun, ale teraz nastąpi praktyczny egzamin. Kiedyś widziałem paskudnie wysokie rachunki za koszty remontu dachu zamieszkałego przez jedną tylko kunę od jesieni do wiosny. Co prawda kupiłem polisę ze stosowną klauzulą, ale nie mam ochoty holować auto do mechanika czy naprawiać dach. Polowanie na kunę czas zacząć.