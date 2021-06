Jaksice. Budowa parkingu zakończona. Potrzebne jeszcze pozwolenie na użytkowanie

Parking został wybudowany w Jaksicach, na stacji kolejowej Kamieńczyce. Powstały łącznie 62 miejsca postojowe dla samochodów, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi. Jest też 12 miejsc dla rowerów i trzy miejsca dla autobusów. Ze względu na ukształtowanie terenu (groźba podtopień) poziom parkingu został podniesiony o dwa metry w stosunku do stanu poprzedniego. Takie rozwiązanie ma też ułatwić wjazd na parking z przebiegającej w jego sąsiedztwie drogi.

Realizacja inwestycji nie przebiegała bez przeszkód. Pierwszy wykonawca prac został wyłoniony jeszcze w kwietniu 2018 roku, a planowany wówczas termin zakończenia inwestycja to sierpień 2019 roku. Zawarta z wykonawcą została umowa jednak zerwana gdyż istniały uzasadnione obawy, że nie wywiąże się z zadania. Po wyłonieniu drugiego wykonawcy (Madtrans z Poradowa), pojawiły się z kolei kłopoty z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Swoje obiekcje co do lokalizacji parkingu zgłosiły PKP. Ostatecznie przełom nastąpił na początku bieżącego roku. Obie strony doszły do porozumienia i inwestycję można było rozpocząć. Aby mogli z niej korzystać kierowcy, potrzebne jest jest jeszcze uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zdaniem burmistrza Dariusza Marczewskiego procedura może potrwać około dwóch tygodni.