Jan Winkiel, sekretarz generalny PZN: Cel się nie zmienia - do Pekinu lecimy po medal [ROZMOWA]

Jako specjalista od marketingu podkreśli pan rolę dobrego wyniku na igrzyskach?

Nie ma niczego lepszego niż medal olimpijski dla budowania wizerunku sportowca, szczególnie u nas. Choć wiadomo, że to też kwestia dyscypliny, bo sukcesy na pewno i ją budują. Gdybyśmy przywieźli krążek w narciarstwie alpejskim, a liczę, że to się uda Marynie Gąsienicy-Daniel, to napędzi to cały ten sport. A nie tylko tę pojedynczą zawodniczkę. Wtedy pojawia się więcej sponsorów, ludzie zaczynają wierzyć, że taki wynik nie jest kwestią przypadku.

Jeśli chodzi o Gąsienicę-Daniel, są głosy, że zarówno stać ją na olimpijski medal, jak i takie, że na to jeszcze za wcześnie.

Cztery lata temu Maryna na igrzyskach powiedziała, że na kolejne pojedzie po medal. Pamiętam, że prezes Apoloniusz Tajner mówił wtedy, że to fajna, ambitna dziewczyna, ale z tym medalem to chyba przesadziła (śmiech). To szóste miejsce, które ostatnio zajmowała, wydaje się być akurat „jej”. Ona przy okazji ostatnich mistrzostw świata powiedziała świetną rzecz - że wcześniej jeździła na sto procent, ale trochę zachowawczo. Gdy pojechała na 110 procent, to nagle okazało się, że może spokojnie wskoczyć do szóstki (w MŚ 2021 w gigancie była 6. - przyp.). Teraz w Pucharze Świata to potwierdza. Myślę, że na igrzyskach może dołożyć jeszcze dziesięć procent i być wyżej. Z tym że to bardzo specyficzne zawody, jest tylko jeden przejazd, faworytki mogą się potknąć. Nie będę ukrywał - liczę, że Maryna zjedzie po to trzecie miejsce. Nawet kiedyś mi się śniło, że zajęła drugie, bo Petra Vlhova wypadła z trasy (śmiech).