Jan Zieliński wyeliminowany w pierwszej rundzie debla turnieju ATP w Paryżu

Zieliński i Nys mogą żałować szczególnie wydarzeń z pierwszego seta. Prowadzili w nim 5:2, a przy stanie 5:4 mieli dwie piłki setowe, jednak ostatecznie to rywale wygrali pięć gemów z rzędu.

W drugiej partii nie doszło do żadnych przełamań i o wygranej polsko-monakijskiego duetu przesądził tie-break. Z kolei w super tie-breaku miał on dwie piłki meczowe, ale to reprezentanci gospodarzy wykorzystali swoją czwartą.

W deblu w Paryżu wystąpi także Łukasz Kubot, któremu partnerować będzie Meksykanin Santiago Gonzalez. Ich pierwszymi rywalami będą Włosi Simone Bolelli i Fabio Fognini.

Z kolei w grze pojedynczej wystąpi Hubert Hurkacz. W 1. rundzie zmierzy się z Francuzem Adrianem Mannarino.

Wynik meczu 1. rundy gry podwójnej:

Sadio Doumbia, Fabien Reboul (obaj Francja) - Jan Zieliński, Hugo Nys (Polska, Monako) 7:5, 6:7 (4-7), 15-13. (PAP)