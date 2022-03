Janowice. Małopolska kurator oświaty przeciwna likwidacji Szkoły Podstawowej

Zdaniem Barbary Nowak sale lekcyjne w SP w Dziaduszycach są zbyt małe, by mogły się w nich odbywać zajęcia dla klas, liczących więcej niż 25 uczniów. - Nadmierne zagęszczenie klas nie sprzyja efektywnej pracy umysłowej -napisała w uzasadnieniu. Według kurator klasy małe, poniżej 20 uczniów, są korzystne ze względu na trwającą pandemię oraz sprzyjają osiąganiu lepszych efektów nauczania.

Barbara Nowak napisała również, że „optymalizacja wydatków na oświatę nie powinna sprowadzać się do likwidacji szkoły”. Odrzuciła argumenty demograficzne, mówiące o malejącej liczbie uczniów. Jej zdaniem na wzrost ich liczby pozytywny wpływ miałoby poszerzenie oferty edukacyjnej i szersza promocja. Kurator zwraca uwagę, że likwidacja SP w Janowicach spowoduje konieczność dowozu uczniów do Dziaduszyc, co wiąże się z niedogodnościami. Końcowy fragment uzasadnienia mówi: