Jarmark wielkanocny w Krakowie rozpocznie się 21 marca. Na Rynku już są montowane stoiska

21 marca - w przyszły czwartek - kupcy po raz pierwszy zaproszą do swoich kramów. Na płycie Rynku będzie tym razem 85 kiosków, w których sprzedawcy będą oferować wszystko, co przyda się na święta. Stoiska mają być otwarte codziennie w godzinach 10-20 (chętni mogą handlować do późniejszych godzin, nawet do północy). Organizatorzy przekazują, że udostępniają też jak zawsze miejsca targowe dla instytucji charytatywnych.

Uroczyste otwarcie jarmarku zaplanowane jest natomiast na 23 marca (sobota) na godzinę 13. Odbędzie się ono z udziałem przedstawiciela władz miasta.

Pośród wydarzeń towarzyszących targom jest m.in. pokaz palm i obrzędów wielkanocnych, w którym weźmie udział ponad 20 zespołów regionalnych. Uczestnicy spotkają się 24 marca, czyli w Niedzielę Palmową, o godz. 11.15 pod Barbakanem, skąd w barwnym korowodzie przejdą na Rynek Główny. O godz. 11.45 przy kościele św. Wojciecha na Rynku proboszcz kościoła Mariackiego poświęci palmy, a następnie pokaz obrzędów związanych z Wielkanocą odbędzie się na estradzie targów. Od godz. 10 tego dnia będzie można tutaj zgłaszać palmy do konkursu.