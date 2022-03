Jasienica. Płoną trawy. Plaga pożarów nieużytków w całym powiecie myślenickim Katarzyna Hołuj

Od minionego tygodnia nie ma dnia, aby strażacy nie byli wzywani do gaszenia płonących traw. Wypalanie, mimo powtarzanych co roku apeli i mimo grożących za to kar, trwa w najlepsze. W piątek (18 marca) popołudniu strażacy zostali wezwani do Jasienicy, gdzie płonęło obszar o powierzchni ok. 5 ha oraz do Krzyszkowic, gdzie również płonęły trawy.