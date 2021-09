Jawornik, Głogoczów. Mieszkańcy liczą schody, które muszą pokonywać przez awarie wind. I liczą na pomoc

Przypomnijmy, że ta kładka (o nazwie „Jesień”) została oddana do użytku w lutym 2015 roku. Jej koszt - ok. 7,5 mln zł dla wielu mieszkańców był niezrozumiały, a wręcz szokujący. Padały pytania: po co windy, albo podgrzewana nawierzchnia kładki. Inwestor odpowiadał, że podgrzewana nawierzchnia jest po to, aby zimą na kładce nie zalegał śnieg, a windy po to, aby kładka mogła służyć także osobom niepełnosprawnym (zwłaszcza, że nie było miejsca, aby budować odpowiednio wyprofilowane podjazdy).