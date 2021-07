Jawornik. Są trzy warianty węzła drogowego na zakopiance

Spotkanie z projektantami odbędzie się we wtorek w remizie OSP Jawornik. Każdy kto przyjdzie tam między godz. 12 a 18 będzie mógł zapoznać się z wariantami budowy oraz uzyskać informacje na temat inwestycji. Następnie, od 13 do 25 lipca będzie czas na wypełnianie ankiet (będzie je można otrzymać na spotkaniu) i wysyłanie ich do projektanta ([email protected] z dopiskiem konsultacje społeczne-węzeł Jawornik). Ankieta jest też dostępna na stronie internetowej poświęconej tej inwestycji.

https://dk7wezeljawornik.pl/