Jawornik. Zderzenie trzech aut na zakopiance Katarzyna Hołuj

Zdjęcie ilustracyjne Archiwum Polska Press

We wtorek (6 września) przed godziną szóstą na jezdni zakopianki w kierunku Krakowa doszło do kolizji. Jak podaje policja, przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa przez kierowcę samochodu osobowego jadącego od strony Krakowa w kierunku Myślenic i skręcającego na przełączce w lewo w stronę strefy przemysłowej w Jaworniku. Po wykonaniu tego manewru doszło do zderzenia. Uczestniczyły w nim trzy auta: wspomniana osobówka, inne auto osobowe i ciężarówka.