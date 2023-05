Jechał całą szerokością drogi. Zauważyli to policjanci wracający z pracy

Jak dodaje, 31-latek odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości, ale nie tylko za to, bo jak się okazało miał zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz zajmie się nim sąd.

Z kolei dwa dni wcześniej, w sobotę (13 maja) policjant myślenickiej drogówki w dniu wolnym od pracy, pojechał odebrać kupiony przez internet sprzęt. Kiedy czekał w umówionym miejscu przyjechał 53-letni mieszkaniec Myślenic, który kiedy wysiadł z samochodu z miejsca wzbudził podejrzenia policjanta.

Bełkotliwa mowa, woń alkoholu i chwiejny krok wskazywały, że sprzedający może być nietrzeźwy. Policjant postanowił działać. Zadzwonił do dyżurnego, który niezwłocznie skierował na miejsce patrol, oraz przedstawił się okazując legitymację policyjną. Kiedy do 53-latka dotarło, że ma do czynienia z policjantem, próbował uciec, jednak jego próby zostały udaremnione. Po przybyciu na miejsce patrolu policji, mężczyzna odmówił badania alkomatem. W związku z powyższym został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do analizy. Może mu grozić do 2 lat pozbawienia wolności – informuje mł. insp. Sebastian Gleń.