Jeremy Sochan nie zagra w reprezentacji Polski podczas mistrzostw Europy koszykarzy

Sochan został wybrany z numerem dziewiątym przez San Antonio Spurs w ostatnim drafcie NBA. Zdecydował się zrezygnować z występu w mistrzostwach Europy, by skupić się na przygotowaniach do debiutanckiego sezonu w najlepszej koszykarskiej lidze na świecie. Niechętni do puszczenia zawodnika na europejski turniej byli także szefowie jego nowego klubu.

- Po długich rozmowach z San Antonio Spurs, moim agentem i rodziną, zdecydowaliśmy, że jednak zostanę w San Antonio, by kontynuować przygotowania do mojego pierwszego sezonu w NBA - najważniejszego i najdłuższego w mojej dotychczasowej karierze. Mam tylko 19 lat i właściwe przygotowanie fizyczne i mentalne do przynajmniej 82 meczów w nadchodzącym sezonie jest niezmiernie ważne dla mojego rozwoju - mam nadzieję stać się ważnym elementem Spurs i Kadry Polski na lata - powiedział Sochan, cytowany na oficjalnej stronie PZKosz.